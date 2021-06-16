Star Ada Masalı dizisi ile ilgili yeni karar

Star TV ekranında Ada Masalı dizisi dün akşam ilk bölümü ile ekrandaydı.Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ikilisinin başrolünde yer aldığı yaz aylarının gelişini hissettiren dizi, ortalama reytingler elde etti. Televizyon izlenme alışkanlığının düştüğü şu dönemde yine de iyi sayılabilecek bir reyting alan dizi için Star TV’de yeni bir karar aldı.