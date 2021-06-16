Star Ada Masalı dizisi ile ilgili yeni karar
Star TV ekranında Ada Masalı dizisi dün akşam ilk bölümü ile ekrandaydı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ikilisinin başrolünde yer aldığı yaz aylarının gelişini hissettiren dizi, ortalama reytingler elde etti.
Star TV ekranında Ada Masalı dizisi dün akşam ilk bölümü ile ekrandaydı.Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ikilisinin başrolünde yer aldığı yaz aylarının gelişini hissettiren dizi, ortalama reytingler elde etti. Televizyon izlenme alışkanlığının düştüğü şu dönemde yine de iyi sayılabilecek bir reyting alan dizi için Star TV’de yeni bir karar aldı.
Ada Masalı dizisinin sık sık ekranında yayınlayacak olan Star TV, dizinin oturması için üst üste tekrarlar ile izleyicileri farklı zamanlarda ekran başında yakalamaya çaba harcayacak. Bu sezon 8 dizisini yayından kaldırmak durumunda kalan Star TV’nin Ada Masalı’ndan beklentisi bir hayli yüksek.
Sezonun en şanssız kanalı olarak öne çıkan Star TV, Ada Masalı’nı Perşembe ve Cuma günleri tekrar bölümleri ile ekrana getiriyor. Kanaldan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
17 Haziran Perşembe günü saat 16:15’te “ADA MASALI” tekrar bölümüyle, saat 00:15’te “ADA MASALI” tekrar bölümüyle,
18 Haziran Cuma günü saat 07:00’da “ADA MASALI” tekrar bölümüyle, saat 00:15’te “ADA MASALI” tekrar bölümüyle yayınlanacaktır.