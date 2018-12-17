Star TV 8 sezonluk dizisi için flaş final kararı aldı
Focus Film'in yapımcılığını üstlendiği ve ilk olarak Show TV'de yayın hayatına başlayıp Star TV'de devam eden 8 sezonluk başarılı dizi için final kararı alındı.
Başarılı yapımcı Nilgün Sağyaşar'ın eseri olan ve ekran yolculuğuna 2011 yılında Show TV'de başlamış Beni Affet dizisi için final kararı alındı. Star TV'ye transfer olduğu dönemden bu yana reytinglerde kendine üst sıralarda yer bulan dizi için alınan bu final kararı sevenlerini üzdü. Dizi, 28 Aralık cuma günü yayınlanacak olan 1477 bölümü ile ekranlara veda edecek. Ancak final bölümünde izleyenleri heyecanlandıracak bir gelişme yaşanacak.
Şeyma Korkmaz, Tolga Akman, Aleyna Eroğlu, Can Arpacı, İlkay Kayku ve Okan Şenozan'ın oynadığı dizi 8 sezondur ekranın en çok izlenen yapımları arasında yer almıştı. Her sezon oyuncu kadrosunda büyük değişiklik gösteren dizinin geçmiş bölümlerinde Mert Altınışık, Murat Danacı ve Özgün Çoban gibi ünlü isimler ünlü isimler yer almıştı.
Çekimlerinde final haftasına gelindiği öğrenilen dizi 2019'u göremeyecek. Star TV, dizinin yerine bir yemek yarışmasını yayınlanma düşüncesinde. 7 sezondur çekimlerine Ankara'da devam eden dizinin son zamanlardaki düşük reyting gerekçesiyle final yapma kararı aldığı öğrenildi. 2019'daki yayın hakları satın alınmayan dizinin 28 Aralık günü yayınlanacak final bölümünde izleyicilere büyük bir sürpriz yaşatılacak.
ESKİ OYUNCU FİNAL BÖLÜMÜNDE YER ALACAK: Merakla beklenen dizinin final bölümünde Mert Altınışık da yer alacak. Diziyi sevenler ünlü oyuncuyu final bölümünde tekrardan Mehmet Kemal Kozan olarak izleyecek. Dizinin eski oyuncusu olan Altınışık, vefat haberiyle diziden ayrılmıştı. Sevenleri heyecanlandıran final bölümünde Kemal'in yaşadığı haberi herkesi şoka uğratacak.