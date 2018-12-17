Star TV 8 sezonluk dizisi için flaş final kararı aldı

Başarılı yapımcı Nilgün Sağyaşar'ın eseri olan ve ekran yolculuğuna 2011 yılında Show TV'de başlamış Beni Affet dizisi için final kararı alındı. Star TV'ye transfer olduğu dönemden bu yana reytinglerde kendine üst sıralarda yer bulan dizi için alınan bu final kararı sevenlerini üzdü. Dizi, 28 Aralık cuma günü yayınlanacak olan 1477 bölümü ile ekranlara veda edecek. Ancak final bölümünde izleyenleri heyecanlandıracak bir gelişme yaşanacak.