Star TV'den Ada Masalı için sürpriz karar
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz gibi başarılı oyuncuların başrolde olduğu Ada Masalı'nın yayın günü değiştirilerek çarşamba gününe alındı.
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolünde yer aldığı Ada Masalı'nın yayın tarihi değişti.
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Star TV’de Salı akşamları yayınlanan Ada Masalı dizisi artık Çarşamba akşamları yayınlanacağı kararı alındı.
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Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.
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Dizinin oyuncu kadrosunda; İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli isimler yer alıyor.
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