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  3. 02 Ekim 2018 13:10

Star'ın en yüksek bütçeli dizisi yayından kalkıyor

Star'ın en yüksek bütçeli dizisi yayından kalkıyor

Medya kulislerinde dolaşan bir iddiaya göre sezonun en çok izlenen kanallarından biri olan Star TV'nin bir dizisi ile başı fena halde dertte. Reyting savaşlarının gerisinde kalan ve her hafta reyting listelerinde geride kalan yüksek bütçeli o dizi hangisi?

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Star'ın en yüksek bütçeli dizisi yayından kalkıyor

Yeni sezona hızlı başlayan ve birbirinden iddialı yapımları yayına sokan kanal Star TV, Nefes Nefese dizisi için son kararı verdi. İlk bölümü ile umut vaad eden ve reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin sonraki bölümlerinde yaşanan düşüş kanalı harekete geçirdi.

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Star'ın en yüksek bütçeli dizisi yayından kalkıyor

Başrollerinde usta oyuncu Uğur Yücel yeni dönemin genç yıldızlarından Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun'un olduğu dizinin yayın hayatı kısa sürdü.

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Star'ın en yüksek bütçeli dizisi yayından kalkıyor

SENARYO KAFALARI KARIŞTIRDI: Dizinin erken final yapmasında etkili olan bir neden ise senaryonun karışıklığı ve izleyicinin konuyu kafasında net bir yere oturtamaması olarak yorumlandı. Sürekli gelişen olayları yakalayamayan seyirci Nefes Nefes'yi izlemekten vazgeçti.

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