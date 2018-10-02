Star'ın en yüksek bütçeli dizisi yayından kalkıyor
Medya kulislerinde dolaşan bir iddiaya göre sezonun en çok izlenen kanallarından biri olan Star TV'nin bir dizisi ile başı fena halde dertte. Reyting savaşlarının gerisinde kalan ve her hafta reyting listelerinde geride kalan yüksek bütçeli o dizi hangisi?
Yeni sezona hızlı başlayan ve birbirinden iddialı yapımları yayına sokan kanal Star TV, Nefes Nefese dizisi için son kararı verdi. İlk bölümü ile umut vaad eden ve reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin sonraki bölümlerinde yaşanan düşüş kanalı harekete geçirdi.
Başrollerinde usta oyuncu Uğur Yücel yeni dönemin genç yıldızlarından Şükrü Özyıldız ve Melisa Şenolsun'un olduğu dizinin yayın hayatı kısa sürdü.