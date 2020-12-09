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  3. 09 Aralık 2020 13:45

Steve Jobs'un kızı Eva Jobs manken oldu!

Apple'nin kurucusu İş insanı Steve Jobs’un eşi Laurene Powell’ın “Mirasla zenginliğe inanmıyoruz” diyerek 3 çocuklarının da 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamayacaklarını açıklamasının ardından en küçük kızları Eve Jobs mankenliğe başladı.

Steve Jobs'un kızı Eva Jobs manken oldu!

Dünyaca ünlü teknoloji markası Apple'ın kurucularından Steve Jobs'un en küçük kızı mankenliğe başladı.

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Steve Jobs'un kızı Eva Jobs manken oldu!

2011 yılında pankreas kanserinden yaşamını yitiren milyarder iş insanı Steve Jobs'un kızı Eve'nin mankenliğe başlamasının ise annesinin yaptığı açıklamadan sonra gelmesine dikkat çekildi.

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Steve Jobs'un kızı Eva Jobs manken oldu!

Şimdilerde 35.4 milyar dolarlık servetin sahibi olan anne Laurene Powell Jobs, ölen eşi Steve Jobs ile evliliklerinden olan 3 çocuklarının da mirastan faydalanamayacaklarını belirtmişti.

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Steve Jobs'un kızı Eva Jobs manken oldu!

Laurene Powell Jobs, miras ile zengin olmaya inanmadıkları için böyle bir karar verdiğini ve çocuklarının çalışarak kendi kazançlarını elde etmeleri gerektiğini kaydetmişti.

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