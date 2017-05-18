Striptiz kulübünde direk dansı yaptı
Oscar ve Altın Küre ödüllü aktris Jennifer Lawrence'ın direk dansı görüntüleri sosyal medyayı salladı.
'Red Sparrow' filmi için Avusturya’da bulunan Jennifer Lawrence, arkadaşları ile bir striptiz kulübünde eğlenmeye gitti.
Daha önce iCloud hesabı hacklenen ve çıplak fotoğrafları internette yayınlanan Lawrence'in bu sefer kendi paylaştığı görüntüler ise hayranlarını adeta büyüledi. İşte o anlar...
Eğlenceye kendisini kaptıran 26 yaşındaki oyuncu, nisan ayında çekilen ve Radar Online’de yayınlanan görüntülerde, seksi direk dansı ile herkesin dikkatini çekti.