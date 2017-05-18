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  3. 18 Mayıs 2017 16:52

Striptiz kulübünde direk dansı yaptı

Oscar ve Altın Küre ödüllü aktris Jennifer Lawrence'ın direk dansı görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Striptiz kulübünde direk dansı yaptı

'Red Sparrow' filmi için Avusturya’da bulunan Jennifer Lawrence, arkadaşları ile bir striptiz kulübünde eğlenmeye gitti.

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Striptiz kulübünde direk dansı yaptı

Daha önce iCloud hesabı hacklenen ve çıplak fotoğrafları internette yayınlanan Lawrence'in bu sefer kendi paylaştığı görüntüler ise hayranlarını adeta büyüledi. İşte o anlar...

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Striptiz kulübünde direk dansı yaptı

Eğlenceye kendisini kaptıran 26 yaşındaki oyuncu, nisan ayında çekilen ve Radar Online’de yayınlanan görüntülerde, seksi direk dansı ile herkesin dikkatini çekti.

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Striptiz kulübünde direk dansı yaptı

Bu görüntülerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD'li aktirs, "Bu görüntüler için pişman değilim. Arkadaşımın doğum günü vardı ve eğlenmeye gittik. O gece çok eğlendim. Üzerimdeki de iç çamaşırı değildi. Bu görüntüler için özür dilemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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