Striptiz yaparken gözaltıya 2 milyon TL tazminat!
ABD Başkanı Donald Trump'ın baş belası Stormy Daniels, bir kez daha manşetlere çıktı. Yetişkin film yıldızı Daniels, Cumhuriyetçi Parti'li polisler tarafından striptiz gösterisi yaptığı kulüpte gözaltına alındı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın baş belası Stormy Daniels, bir kez daha manşetlere çıktı. Yetişkin film yıldızı Daniels, Cumhuriyetçi Parti'li polisler tarafından striptiz gösterisi yaptığı kulüpte gözaltına alındı.
Daniels, Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrindeki Sirens Gentlemen's Club adlı mekandan elleri kelepçeli halde çıkarıldı.
Trump'ın seçim sloganını 'Amerika'yı Yeniden Azdırmak' olarak değiştiren yetişkin film yıldızına yöneltilen suçlama, üç müşterinin dokunmasına izin vererek cinsel saldırıda bulunmaktı.