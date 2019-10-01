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  3. 01 Ekim 2019 09:45

Striptiz yaparken gözaltıya 2 milyon TL tazminat!

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş belası Stormy Daniels, bir kez daha manşetlere çıktı. Yetişkin film yıldızı Daniels, Cumhuriyetçi Parti'li polisler tarafından striptiz gösterisi yaptığı kulüpte gözaltına alındı.

Striptiz yaparken gözaltıya 2 milyon TL tazminat!

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş belası Stormy Daniels, bir kez daha manşetlere çıktı. Yetişkin film yıldızı Daniels, Cumhuriyetçi Parti'li polisler tarafından striptiz gösterisi yaptığı kulüpte gözaltına alındı.

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Striptiz yaparken gözaltıya 2 milyon TL tazminat!

Daniels, Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrindeki Sirens Gentlemen's Club adlı mekandan elleri kelepçeli halde çıkarıldı.

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Striptiz yaparken gözaltıya 2 milyon TL tazminat!

Trump'ın seçim sloganını 'Amerika'yı Yeniden Azdırmak' olarak değiştiren yetişkin film yıldızına yöneltilen suçlama, üç müşterinin dokunmasına izin vererek cinsel saldırıda bulunmaktı.

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Striptiz yaparken gözaltıya 2 milyon TL tazminat!

Son birkaç yıldır mahkeme salonlarına aşina olan Daniels, kendisini gözaltına alan polislere dava açtı.

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