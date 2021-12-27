Stüdyoda gözyaşları sel oldu! İşte MasterChef'e veda eden yarışmacı
MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan son bölümünde Ocak ayındaki büyük final öncesinde yarışmaya veda eden bir isim daha belli oldu.
MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Burcu, Mert ve Hasan eleme gecesinde karşı karşıya geldi.
Yarışmacılar şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi.
Yarışmanın ilk etabında yarışmacılar, şeflerin verdiği sebzelerden güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı.
Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer yarışmacılar Somer Sivrioğlu'nun imza yemeği olan Kilis pie isimli yemeği yapmaya çalıştı. Oldukça zorlu bir yemekle karşılaşan yarışmacılar, ünlü şefin tarifine en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışarak müthiş bir mücadele sergiledi. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. İki tur sonunda şeflerden en yüksek puanı alan Hasan gecenin birincisi oldu ve MasterChef'ten elenmekten kurtuldu.