Stüdyoda gözyaşları sel oldu! İşte MasterChef'e veda eden yarışmacı

Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer yarışmacılar Somer Sivrioğlu'nun imza yemeği olan Kilis pie isimli yemeği yapmaya çalıştı. Oldukça zorlu bir yemekle karşılaşan yarışmacılar, ünlü şefin tarifine en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışarak müthiş bir mücadele sergiledi. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. İki tur sonunda şeflerden en yüksek puanı alan Hasan gecenin birincisi oldu ve MasterChef'ten elenmekten kurtuldu.