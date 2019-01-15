Şükran Ovalı'dan eleştirilere fotoğraflı yanıt
Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik yaşayan Şükran Ovalı, hamilelik sürecinde yaşadığı saç dökülmesi sebebiyle saçlarını kısa kestirerek imajını değiştirmişti. Eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yan
Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik yaşayan Şükran Ovalı da kısa saç modasına uymuştu. Hamilelik sürecinde yaşadığı saç dökülmesi sebebiyle saçlarını kısa kestirerek imaj değişikliğine giden Ovalı, yeni yıla kısa saçlarıyla girmişti.
Ovalı'nın paylaşımı takipçilerini ikiye bölmüştü. Kimi takipçisi Ovalı'nın yeni imajının çok beğenirken kimisi de "Yaşından fazla büyük göstermiş" yorumunu yapmıştı.
Eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Ovalı'nın neşeli hali dikkatlerden kaçmadı. Ovalı'nın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.