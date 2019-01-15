Şükran Ovalı'dan eleştirilere fotoğraflı yanıt

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik yaşayan Şükran Ovalı da kısa saç modasına uymuştu. Hamilelik sürecinde yaşadığı saç dökülmesi sebebiyle saçlarını kısa kestirerek imaj değişikliğine giden Ovalı, yeni yıla kısa saçlarıyla girmişti.