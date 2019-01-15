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  3. 15 Ocak 2019 12:15

Şükran Ovalı'dan eleştirilere fotoğraflı yanıt

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik yaşayan Şükran Ovalı, hamilelik sürecinde yaşadığı saç dökülmesi sebebiyle saçlarını kısa kestirerek imajını değiştirmişti. Eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yan

Şükran Ovalı'dan eleştirilere fotoğraflı yanıt

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik yaşayan Şükran Ovalı da kısa saç modasına uymuştu. Hamilelik sürecinde yaşadığı saç dökülmesi sebebiyle saçlarını kısa kestirerek imaj değişikliğine giden Ovalı, yeni yıla kısa saçlarıyla girmişti.

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Şükran Ovalı'dan eleştirilere fotoğraflı yanıt

Ovalı'nın paylaşımı takipçilerini ikiye bölmüştü. Kimi takipçisi Ovalı'nın yeni imajının çok beğenirken kimisi de "Yaşından fazla büyük göstermiş" yorumunu yapmıştı.

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Şükran Ovalı'dan eleştirilere fotoğraflı yanıt

Eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Ovalı'nın neşeli hali dikkatlerden kaçmadı. Ovalı'nın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

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Şükran Ovalı'dan eleştirilere fotoğraflı yanıt

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