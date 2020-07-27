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  3. 27 Temmuz 2020 15:50

Sunucu Seda Akgül'e ''Denyo'' cezası

Gökçeada'da İngilizce öğretmenliği yapan G.U., erkek öğrencisinin saçına ceza olsun diye toka takmıştı. Olay Türkiye gündemine oturunca sunucu Seda Akgül, TV programında bu olayı yorumladı.

Sunucu Seda Akgül'e ''Denyo'' cezası

Gökçeada'da İngilizce öğretmenliği yapan G.U., erkek öğrencisinin saçına ceza olsun diye toka takmıştı. Olay Türkiye gündemine oturunca sunucu Seda Akgül, TV programında bu olayı yorumladı.

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Sunucu Seda Akgül'e ''Denyo'' cezası

Akgül, o öğretmen hakkında "Denyo, dengesiz" gibi sözler sarf etti. Öğretmen G.U. da savcılığa başvurarak Akgül'den şikayetçi oldu.

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Sunucu Seda Akgül'e ''Denyo'' cezası

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı soruşturma sonucu Seda Akgül'e sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkeme Akgül'ü 90 gün adli para cezasına çarptırdı.

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Sunucu Seda Akgül'e ''Denyo'' cezası

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK Karara itiraz edildi. Ağır Ceza Mahkemesi verilen cezanın yeterli olmadığını, müştekinin kamu görevlisi olduğunu belirtti. Dava yeniden görülecek.

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