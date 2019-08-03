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  3. 03 Ağustos 2019 14:30

Süper kahramanların gerçek halleri şaşırttı

Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaş

Süper kahramanların gerçek halleri şaşırttı

Mantis Galaksinin Koruyucuları 2

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Süper kahramanların gerçek halleri şaşırttı

Pom Klementieff

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Süper kahramanların gerçek halleri şaşırttı

Hit Girl - Kick-Ass 2

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Süper kahramanların gerçek halleri şaşırttı

Chloe Grace Moretz

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