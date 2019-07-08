Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı

Teknenin sürpriz misafirleri ise Cicişler olarak bilinen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerdi. Genç futbolcular, Cicişlerle yakından ilgilendi. O samimi anlar ise saniye saniye görüntülendi. Futbolcular Cicişlere jimnastik hareketleri yaptırdı.

