SON DAKİKA
YİNE, YENİDEN TORBA YASA GELİYOR! TEŞVİKLER, YEDEK AKÇE, YENİ ZAM!
ALİ BABACAN AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Temmuz 2019 12:50

Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı

Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonuna hızlı girdi... İkili, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi.

Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı

Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonuna hızlı girdi... İkili, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi.

1/ 6
Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı

Teknenin sürpriz misafirleri ise Cicişler olarak bilinen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerdi. Genç futbolcular, Cicişlerle yakından ilgilendi. O samimi anlar ise saniye saniye görüntülendi. Futbolcular Cicişlere jimnastik hareketleri yaptırdı.

2/ 6
Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı

3/ 6
Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM