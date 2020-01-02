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  3. 02 Ocak 2020 10:30

''Süper yenge''den yürek hoplatan yeni yıl pozu

Sosyal medyada cesur pozlarıyla adından söz ettiren ''Süper yenge'' lakaplı Irina Morozyuk, yeni yıla özel kırmızı iç çamaşırıyla poz verdi.

''Süper yenge''den yürek hoplatan yeni yıl pozu

Sosyal medyanın yeni gözdesi İrina Morozyuk, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündeme bomba gibi düştü. İnstagram hesabından yaptığı oldukça cesur pozlarla bilinen 'Süper yenge' yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. İşte İrina Morozyuk'un kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl pozu...

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''Süper yenge''den yürek hoplatan yeni yıl pozu

Instagram'da 45 bin takipçisi bulunan Irina Morozyuk, kırmızı iç çamaşırıyla verdiği yeni yıl pozunu takipçileriyle paylaştı.

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''Süper yenge''den yürek hoplatan yeni yıl pozu

Irina'nın söz konusu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

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''Süper yenge''den yürek hoplatan yeni yıl pozu

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