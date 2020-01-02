''Süper yenge''den yürek hoplatan yeni yıl pozu
Sosyal medyada cesur pozlarıyla adından söz ettiren ''Süper yenge'' lakaplı Irina Morozyuk, yeni yıla özel kırmızı iç çamaşırıyla poz verdi.
Sosyal medyanın yeni gözdesi İrina Morozyuk, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündeme bomba gibi düştü. İnstagram hesabından yaptığı oldukça cesur pozlarla bilinen 'Süper yenge' yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. İşte İrina Morozyuk'un kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl pozu...
Instagram'da 45 bin takipçisi bulunan Irina Morozyuk, kırmızı iç çamaşırıyla verdiği yeni yıl pozunu takipçileriyle paylaştı.