''Süper yenge''den yürek hoplatan yeni yıl pozu

Sosyal medyanın yeni gözdesi İrina Morozyuk, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündeme bomba gibi düştü. İnstagram hesabından yaptığı oldukça cesur pozlarla bilinen 'Süper yenge' yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. İşte İrina Morozyuk'un kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl pozu...

