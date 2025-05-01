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Süperstar Ajda Pekkan 1 Mayıs paylaşımıyla olay oldu

''Süperstar'' lakaplı ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Süperstar Ajda Pekkan 1 Mayıs paylaşımıyla olay oldu - Resim: 1

Türk pop müziğinin yıllara meydan okuyan Süperstar'ı Ajda Pekkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ilginç bir şekilde kutladı. 

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Süperstar Ajda Pekkan 1 Mayıs paylaşımıyla olay oldu - Resim: 2

Yapay zeka modasına uyan Pekkan, sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşıma imza attı. 

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Süperstar Ajda Pekkan 1 Mayıs paylaşımıyla olay oldu - Resim: 3

Doktor, temizlikçi, çiftçi, besici ve hatta demirci kılığında karşımıza çıkan Ajda Pekkan'ın paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. 

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Süperstar Ajda Pekkan 1 Mayıs paylaşımıyla olay oldu - Resim: 4

İşte Ajda Pekkan'ın 1 Mayıs paylaşımı:

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