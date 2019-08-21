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  3. 21 Ağustos 2019 09:28

Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor ?

Rol arkadaşı Can Yaman'la aşk yaşadığı konuşulan Demet Özdemir, dün Bodrum Yalıkavak’taki evinin havuzunda Kaan Yıldırım ile görüntülendi.

Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor ?

Adı uzun zamandır Can Yaman ile anılan Demet Özdemir, dün Bodrum-Yalıkavak’taki evinin havuzunda Kaan Yıldırım ile görüntülendi.

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Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor ?

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, Yıldırım şezlongda güneşlenirken havuzda kulaç atan Özdemir, bir arkadaşlarının muhabirleri fark edip kendisini uyarması üzerine apar topar sudan çıktı.

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Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor ?

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Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor ?

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