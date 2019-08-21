Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor ?
Rol arkadaşı Can Yaman'la aşk yaşadığı konuşulan Demet Özdemir, dün Bodrum Yalıkavak’taki evinin havuzunda Kaan Yıldırım ile görüntülendi.
Adı uzun zamandır Can Yaman ile anılan Demet Özdemir, dün Bodrum-Yalıkavak’taki evinin havuzunda Kaan Yıldırım ile görüntülendi.
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, Yıldırım şezlongda güneşlenirken havuzda kulaç atan Özdemir, bir arkadaşlarının muhabirleri fark edip kendisini uyarması üzerine apar topar sudan çıktı.