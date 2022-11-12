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Sürpriz nikah! Aslı Enver evlendi

Ünlü oyuncu Aslı Enver bir süredir birlikte olduğu Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu.

Sürpriz nikah! Aslı Enver evlendi - Resim: 1

Oyuncu Aslı Enver, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi.

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Sürpriz nikah! Aslı Enver evlendi - Resim: 2

SÜRPRİZ NİKAH

Çift, evde aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

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Sürpriz nikah! Aslı Enver evlendi - Resim: 3

Ünlü oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Eşiyle birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Enver, gönderisine, "Evet!" notunu düştü.

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Sürpriz nikah! Aslı Enver evlendi - Resim: 4

"İLİŞKİMİZ SÜPER GİDİYOR" DEMİŞTİ

Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlişkimiz devam ediyor, süper gidiyor" şeklinde konuşmuştu.

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