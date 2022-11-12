Sürpriz nikah! Aslı Enver evlendi
Ünlü oyuncu Aslı Enver bir süredir birlikte olduğu Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu.
Oyuncu Aslı Enver, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi.
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SÜRPRİZ NİKAH
Çift, evde aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.
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Ünlü oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Eşiyle birlikte verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Enver, gönderisine, "Evet!" notunu düştü.
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"İLİŞKİMİZ SÜPER GİDİYOR" DEMİŞTİ
Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlişkimiz devam ediyor, süper gidiyor" şeklinde konuşmuştu.
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