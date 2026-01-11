Sürpriz yatırımıyla dikkat çeken Hande Erçel'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Türkiye'nin hem en güzel oyuncuları hem de en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel'in yılbaşı kombini tartışılmaya devam ederken güzel oyuncunun kolundaki servet olay oldu...
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ekranların güzel oyuncu Hande Erçel bu sefer de lüks yaşantısıyla gündemde.
Hakan Sabancı ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilirken bu ilişkisini noktalayan ve yapımcı Onur Güvenatam'la yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel yatırımları dikkat çekmişti.
Türkiye'nin hem en güzel oyuncuları hem de en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel'in yılbaşı akşamından paylaştığı fotoğrafındaki bir servet değerindeki detay gözlerden kaçmadı.
Yılbaşı pozlarında kombini ve aksesuarlarıyla olay olan olay olan Hande Erçel'in kolundaki lüks saat de gözlerden kaçmadı.
