Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmacı adayları belli oldu



Survivor 2019'un ne zaman başlayacak? sorusu cevap buldu. Yarışmanın yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın yayın tarihini açıkladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un 2 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Acun Ilıcalı, Survivor 2019 yarışmacı adaylarının belli olduğunu ve seyirci oylamasıyla hangi yarışmacıların Survivor 2019'a katılacağının belli oalcağını açıkladı. İşte Survivor 2019 aday yarışmacıları...