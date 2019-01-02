Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmacı adayları belli oldu
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da Türkiye adayları belli oldu. Survivor 2019 yayın tarihini açıklayan Acun ılıcalı, adayların oylamayla yarışmaya katılacağını dile getirdi. İşte Survivor 2019 yarışmacıları ve yayın tarihi....
Survivor 2019'un ne zaman başlayacak? sorusu cevap buldu. Yarışmanın yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın yayın tarihini açıkladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un 2 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Acun Ilıcalı, Survivor 2019 yarışmacı adaylarının belli olduğunu ve seyirci oylamasıyla hangi yarışmacıların Survivor 2019'a katılacağının belli oalcağını açıkladı. İşte Survivor 2019 aday yarışmacıları...
Survivor 2019 aday yarışmacısı Emin Günenç kimdir?
Emin Günenç Tekirdağ, Şarköy'lü, 24 yaşında. 10 sene futbol oynadı. Yaşadığı sakatlık sonrası bıraktı ve 6 yıldır fitness yapıyor.
Survivor 2019 aday yarışmacısı Kader Karakaya kimdir?
Kader Karakaya, 22 yaşında Bursalı. Fenerbahçe'de futbol eğitmenliği yapıyor.