  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Ocak 2019 12:10

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmacı adayları belli oldu

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da Türkiye adayları belli oldu. Survivor 2019 yayın tarihini açıklayan Acun ılıcalı, adayların oylamayla yarışmaya katılacağını dile getirdi. İşte Survivor 2019 yarışmacıları ve yayın tarihi....

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmacı adayları belli oldu


Survivor 2019'un ne zaman başlayacak? sorusu cevap buldu. Yarışmanın yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın yayın tarihini açıkladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un 2 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Acun Ilıcalı, Survivor 2019 yarışmacı adaylarının belli olduğunu ve seyirci oylamasıyla hangi yarışmacıların Survivor 2019'a katılacağının belli oalcağını açıkladı. İşte Survivor 2019 aday yarışmacıları...

1/ 11
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmacı adayları belli oldu

Survivor 2019 aday yarışmacısı Emin Günenç kimdir?

Emin Günenç Tekirdağ, Şarköy'lü, 24 yaşında. 10 sene futbol oynadı. Yaşadığı sakatlık sonrası bıraktı ve 6 yıldır fitness yapıyor.

2/ 11
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmacı adayları belli oldu

Survivor 2019 aday yarışmacısı Kader Karakaya kimdir?
Kader Karakaya, 22 yaşında Bursalı. Fenerbahçe'de futbol eğitmenliği yapıyor.

3/ 11
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmacı adayları belli oldu

Survivor 2019 aday yarışmacısı Emre Durak kimdir?
Emre Durak, Adana'dan katılıyor, 21 yaşında.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM