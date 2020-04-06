Survivor Ada Konseyi'nde bir ilk gerçekleşti!
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020'de birleşme partisi öncesi dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya bir mücadele sonunda bir ilk gerçekleşti.
5 Nisan Pazar günü akşamı ekranlara gelen Survivor'da heyecan zirveye çıktı. 37. bölümün yayımlandığı yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi ve kaybeden tarafın oylama sonunda bir ilk yaşandı ve iki yarışmacı aynı anda eleme potasına girdi.
Survivor 2020'nin dün akşam ki bölümünde takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarıştı. Survivor'da ilk dokunulmazlığı kazanan gönüllüler takımı, ikinci oyuna 1-0'lık avantajla başladı.
"Dokunulmazlık oyunununu hangi takım kazandı?" Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda her iki takımda bütün güçleriyle yarışa asıldılar. Dokunulmazlık oyununda skorun 1-1’e gelmesi sonrasında final dokunulmazlık oyunu oynandı.