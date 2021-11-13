Survivor 2021 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan aşk bombası patladı
TV8'de yayınlanan Survivor 2021'in yarışmacılarından Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan’ın aşk yaşadığı görüntülerle belgelendi.
TV8 Survivor 2021 sezonunun iddialı ismi Batuhan Karacakaya'nın adı, Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi, görenleri şaşkına çevirdi. Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu'nun adadaki en yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan ile yakalandı.
Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Bülent' karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor'daki takım arkadaşı Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş görüntülendi.
Batuhan Karacakaya, Survivor'dan sonra İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi birçok isimle anılmıştı.
Fenomen Ata Benli, özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Batuhan Karacakaya'nın, Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş görüntüsünü, Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.