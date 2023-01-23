Survivor 2023 sürprizlerle başladı! İki isim adaya veda etti

ÜNLÜLER TAKIMINDAN İKİ İSİM AYRILDI

Ilıcalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu sene çok zor geçeceğini söylediğimiz Survivor ile ilgili zorluğu tam olarak hissettiğimiz ilk haberi veriyorum. Bizim için yarışmacıların sağlığı çok önemli. Berdan Mardini bugün itibarıyla Survivor'a devam edemeyecek. Berdan Mardini, Survivor'a veda etmiş durumda. Maalesef bir yarışmacımız daha devam etme şansının olmadığını bize iletti. Bu şartlarda zorlanıyor dediğimiz isimlerden birini açıklamak durumundayım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedekler dahil olacak Survivor'a.