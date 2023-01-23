Survivor 2023 sürprizlerle başladı! İki isim adaya veda etti
Survivor 2023'te dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kaybederken, Acun Ilıcalı ada konseyinde şaşırtan bir gelişmeyi paylaştı. Ilıcalı, Ünlüler takımından iki ismin ağır şartlara dayanamadığı için adaya veda ettiğini açıkladı.
Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. İlk oyunu Ünlüler takımı kazandı. Daha sonra erkek yarışmacılar parkura çıktı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu son tura kaldı. Son turu Gönüllüler kazandı.
ADA KONSEYİNE GEÇİLDİ
Acun Ilıcalı, "Gönüllüler çok iyi başladı, Ünlüler bugün tam anlamıyla 'biz buradayız' dediler ama onlar açısından üzücü bir şekilde tekrar Ünlülerin konseyinde birlikteyiz. Açıklayacağım bazı konular var" dedi.
ÜNLÜLER TAKIMINDAN İKİ İSİM AYRILDI
Ilıcalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bu sene çok zor geçeceğini söylediğimiz Survivor ile ilgili zorluğu tam olarak hissettiğimiz ilk haberi veriyorum. Bizim için yarışmacıların sağlığı çok önemli. Berdan Mardini bugün itibarıyla Survivor'a devam edemeyecek. Berdan Mardini, Survivor'a veda etmiş durumda. Maalesef bir yarışmacımız daha devam etme şansının olmadığını bize iletti. Bu şartlarda zorlanıyor dediğimiz isimlerden birini açıklamak durumundayım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedekler dahil olacak Survivor'a.
YENİ KURALI AÇIKLADI
"Gelmiş geçmiş en zor Survivor olacak. Şimdi bu senenin zorluklarından birkaçını anlatıyorum. Bu sene yeni bir yenilik, zorluk yeniliği. Erzak oyunu aynı zamanda ada oyunu olacak. Kaybeden takımın adasında her hafta her şey sıfırdan başlayacak" şeklinde konuşan Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: