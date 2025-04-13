Survivor 2025 kadınlar finalinde adaya veda eden isim belli oldu
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 yarışma programında birleşme öncesindeki son eleme için Meryem ile Asena ve Yağmur ile Pınar arasında oynanan kadınlar finali oyunları sonrasında adaya ve hayallerine veda eden isim belli oldu...
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2025'te büyük birleşme öncesi son eleme gerçekleşti.
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Meryem ile Asena ve Yağmur ile Pınar arasında oynanan kadınlar finali nefes kesti.
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Rakiplerini eleyen iki isim Asena ile Pınar bu sefer büyük finalde karşılaştı ve adaya veda eden isim belli oldu.
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Gecenin sonunda Survivor'dan elenen isim Asena oldu.
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