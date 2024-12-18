Survivor 2025 yarışmacıları belli oldu
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2025'te yarışacak isimler belli oldu.
Acun Medya tarafından hazırlanan ve TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Survivor 2025 All Star yarışmacılarının kimler olacağı ise Acun Ilıcalı'nın paylaşımı sonrasında belli oldu. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor 2025 All Star yarışmacıları kimler olacak?
2025 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımıyla birlikte Survivor 2025'in yayın tarihi belli oldu.
Survivor 2025 All Star ilk bölümüyle 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.
SURVİVOR 2025 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU
Survivor 2025 kadrosunda All Star takımında; Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı ve Yağmur Banda yer alacak.
Survivor 2025’in yeni yarışmacıları ise; Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgoz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı olarak duyurulması bekleniyor.