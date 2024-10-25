Survivor 2025'te geri sayım başladı; ilk ipucu Murat Ceylan'dan geldi
Survivor'ın yeni sezonu için başvurular devam ederken, programın sunucusu Murat Ceylan, yeni sezonda heyecan verici sürprizler hazırlandığını belirtti.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya tarafından hazırlanan ve TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor 2025 için başvuru süreci devam ediyor. Survivor yeni sezonda hangi isimlerin yarışacağı merak konusu. Survivor'da sunuculuk yapan Murat Ceylan, yeni sezona dair ilk ipucuyu paylaştı.
SURVİVOR 2025 OCAK AYINDA BAŞLAYACAK
Ocak ayında başlaması planlanan yarışmanın All Star formatıyla ekrana geleceği duyurulmuştu. Ceylan, yeni sezonla ilgili heyecan verici sürprizler hazırlandığını belirtti.
Survivor’ın yeni sezonunda hangi ünlü yarışmacıların yer alacağı merakla beklenirken, Murat Ceylan hazırlıkların hızlandığını dile getirdi.
"ETRAFIMDAKİ HERKES GERİ SAYMAYA BAŞLADI"
Ceylan, "Yeni sezon için hazırlıklarımız başladı. Ülkeye döndüğümde etrafımdaki herkes geri saymaya başlıyor. Çok az kaldı. Bu sezon, bir önceki sezondaki beklentileri karşılamakla kalmayıp, izleyicilere hem sürprizler sunacağız hem de eğlenceli anlar yaşatacağız" şeklinde konuştu.
Ceylan, yeni sezonda yine ekranlarda olacağını da müjdeledi.