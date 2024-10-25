Survivor 2025'te geri sayım başladı; ilk ipucu Murat Ceylan'dan geldi

"ETRAFIMDAKİ HERKES GERİ SAYMAYA BAŞLADI"

Ceylan, "Yeni sezon için hazırlıklarımız başladı. Ülkeye döndüğümde etrafımdaki herkes geri saymaya başlıyor. Çok az kaldı. Bu sezon, bir önceki sezondaki beklentileri karşılamakla kalmayıp, izleyicilere hem sürprizler sunacağız hem de eğlenceli anlar yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Ceylan, yeni sezonda yine ekranlarda olacağını da müjdeledi.