  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Survivor 2026'da nefes kesen gecede yarı finalistler belli oldu

Survivor 2026'da yarı finalistler belli oldu: Nagihan turladı, Sercan ıldırım elendi

TV8'in sevilen yarışması Survivor 2026'nın İstanbul'da gerçekleşen çeyrek final mücadeleleri sonucunda yarı finalistler Nobre, Ramazan ve Nagihan oldu. Eleme düellosunda Nagihan'a kaybeden Sercan Yıldırım ise şampiyonluğa veda etti.

Survivor 2026'da yarı finalistler belli oldu: Nagihan turladı, Sercan ıldırım elendi - Resim: 1

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de şampiyonluk için geri sayım hızlandı. 17 Haziran Çarşamba akşamı İstanbul'da seyircili olarak gerçekleştirilen çeyrek final mücadelelerinde rakiplerini geride bırakan Nobre, Ramazan ve Nagihan adlarını yarı finale yazdırırken; Sercan Yıldırım yarışmaya veda eden isim oldu. 

1 / 6
Survivor 2026'da yarı finalistler belli oldu: Nagihan turladı, Sercan ıldırım elendi - Resim: 2

Gecenin açılış mücadelesinde Sercan ve Nobre karşı karşıya geldi. Parkurda üstün bir performans sergileyen Nobre, rakibini 8-2'lik net bir skorla mağlup ederek yarı final koltuğunu garantileyen ilk isim oldu.

2 / 6
Survivor 2026'da yarı finalistler belli oldu: Nagihan turladı, Sercan ıldırım elendi - Resim: 3

İkinci düelloda Ramazan ile Nagihan karşılaştı. Bu zorlu mücadeleden galip ayrılan Ramazan, Survivor 2026'nın ikinci yarı finalisti olma başarısını gösterdi.

3 / 6
Survivor 2026'da yarı finalistler belli oldu: Nagihan turladı, Sercan ıldırım elendi - Resim: 4

İlk maçlarını kaybeden Nagihan ve Sercan, son yarı final bileti için adeta canlarını dişine takarak eleme düellosuna çıktı. Atışlarda rakibine belirgin bir üstünlük kuran Nagihan, maçı 10-4 kazanarak yarı finale adını yazdıran son isim oldu.

4 / 6