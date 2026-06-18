Survivor 2026'da yarı finalistler belli oldu: Nagihan turladı, Sercan ıldırım elendi

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de şampiyonluk için geri sayım hızlandı. 17 Haziran Çarşamba akşamı İstanbul'da seyircili olarak gerçekleştirilen çeyrek final mücadelelerinde rakiplerini geride bırakan Nobre, Ramazan ve Nagihan adlarını yarı finale yazdırırken; Sercan Yıldırım yarışmaya veda eden isim oldu.