Survivor adası bir kez daha karıştı: Diskalifiye iddiaları olay oldu

Sosyal medyada binlerce izleyici, Ramazan Sarı'nın diskalifiye edilmesi veya ağır bir ceza alması yönünde kampanya başlattı. Acun Ilıcalı’nın her türlü disiplinsizliğe karşı olan sert tutumu göz önüne alındığında, izleyiciler bu akşamki konseyde "kırmızı kart" çıkabileceğini düşünüyor. Survivor kuralları gereği, kişisel değerlere veya ailevi konulara saldırı niteliğindeki ifadelerin "ağır disiplin suçu" kapsamında değerlendirildiği biliniyor. Şimdi gözler, ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın vereceği karara çevrildi.