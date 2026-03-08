Survivor adası bir kez daha karıştı: Diskalifiye iddiaları olay oldu
Survivor 2026'da Barış Murat Yağcı ile Ramazan Sarı arasında yaşanan sert tartışma sosyal medyayı salladı. Annesini yeni kaybeden Barış'ın, Ramazan'ın bir ifadesi sonrası "Ben annemi yeni kaybettim" diyerek kontrolünü kaybettiği anlar fragmana damga vurdu. İzleyicilerin Ramazan için diskalifiye çağrısında bulunduğu olay sonrası gözler bu akşamki konseye çevrildi.
Survivor 2026, 8 Mart Pazar akşamı yayınlanacak bölümüyle yine nefesleri kesecek. Gönüllüler takımında iplerin koptuğu tartışmada; Ramazan Sarı'nın sözleri, Barış Murat Yağcı'yı adeta deliye çevirdi. Oyun sırasında başlayan gerilim, Ramazan'ın "İstediğimi yaparım, sana mı soracağım?" çıkışıyla tırmandı. Barış Murat Yağcı'nın "Sen yaptığın hareketin Türkiye'deki karşılığını biliyor musun?" diyerek karşılık vermesi üzerine ortam bir anda gerildi.
Tartışmanın ilerleyen anlarında Ramazan'ın söylediği iddia edilen bir ifade, Barış'ın sınırlarını zorladı. Yakın zamanda annesini kaybeden Yağcı'nın, büyük bir acıyla "Ben annemi yeni kaybettim!" diyerek Ramazan'ın üzerine yürüdüğü anlar, fragmana yansıdı. Takım arkadaşlarının 3 kişiyle zor zapt ettiği Barış Murat Yağcı'nın yaşadığı sinir krizi, seyircilerden büyük destek gördü.
Sosyal medyada binlerce izleyici, Ramazan Sarı'nın diskalifiye edilmesi veya ağır bir ceza alması yönünde kampanya başlattı. Acun Ilıcalı’nın her türlü disiplinsizliğe karşı olan sert tutumu göz önüne alındığında, izleyiciler bu akşamki konseyde "kırmızı kart" çıkabileceğini düşünüyor. Survivor kuralları gereği, kişisel değerlere veya ailevi konulara saldırı niteliğindeki ifadelerin "ağır disiplin suçu" kapsamında değerlendirildiği biliniyor. Şimdi gözler, ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın vereceği karara çevrildi.