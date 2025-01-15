Survivor adası karıştı: Asena ile Merve birbirine girdi

Öte yandan Survivor All Star'da 14 Ocak 2025 Salı akşamı oynanan dokunulmazlık mücadelesini kazanan takım Gönüllüler oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden takım All Star ünlüler oldu. Bu sonuçla birlikte üçüncü eleme adayı Almeda, dördüncü eleme adayı ise Serenay olarak belirlendi.