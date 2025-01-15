Survivor adası karıştı: Asena ile Merve birbirine girdi
Yeni yılda yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşan Survivor All Star 2025'te yarışma kadrosuna yedeklerden dahil olan Asena ve Merve birbirine girdi.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2025 yılına da yine tartışma, kriz ve kavgayla başladı.
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Yarışmaya yedeklerden dahil olan iki kadın yarışmacı Asena ve Merve birbirine girid.
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Asena, "Beni diğer Merve zannetti" derken, Merve de Asena'ya "Ağzınla burnunun yerini değiştiririm" dedi.
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Öte yandan Survivor All Star'da 14 Ocak 2025 Salı akşamı oynanan dokunulmazlık mücadelesini kazanan takım Gönüllüler oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden takım All Star ünlüler oldu. Bu sonuçla birlikte üçüncü eleme adayı Almeda, dördüncü eleme adayı ise Serenay olarak belirlendi.
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