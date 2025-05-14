Survivor adasında Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban arasında büyük kavga
Artık tartışmasız bir bölümün geçmediği Survivor'da bugüne kadar defalarca isimleri kavgalara karışan İsmail Balaban ile Batuhan Karacakaya bir kez daha birbirine girdi...
TV 8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da yine kavga çıktı.
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Artık neredeyse kavgasız, tartışmasız ve skandalsız bir bölümün olmadığı Survivor'a İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya arasındaki fiziksel temaslı kavga damga vurdu.
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Parkırda aniden sinirlenen İsmail Balaban, kenardaki Batuhan Karacakaya'ya yöneldi ve Batuhan'ı tişörtünden yaka paça çekti.
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Batuhan'ı sürükleyen İsmail Balaban'ı takım arkadaşları güçlükle ayırırken Survivor'da acil durum konseyi toplandı.
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