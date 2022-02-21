Survivor adasında Hikmet acı içinde yerde kaldı
Daha önce Survivor'da sakatlanıp çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Hikmet, Survivor All Star'ın yeni bölümde acı içerisinde kıvranıyor.
Survivor All Star yeni bölümde flaş bir gelişmeye yaşanıyor. Daha önceleri sakatlanıp çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Hikmet Tuğsuz yeni bölümde acı içerisinde kıvranıyor. Diğer arkadaşları Survivor Hikmet'in yanına koşarken sağlık durumunun ciddi olduğu görülüyor. Hikmet'in ayağını ya da bileğini kırdığı düşünülürken yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.
Survivor 28. bölüm fragmanında Hikmet talihsiz kaza sonrası yerde acılar içinde kalıyor. Diğer yarışmacılar panik halinde Hikmet'in yanına koşarken başarılı yarışmacı ayağının durumuna bakmak istiyor. Bu sırada yarışmacılar buna engel olmak istiyor. 36 yaşındaki yarışmacının son durumu akşam yayınlanacak olan bölümle belli olacak.
SURVİVOR HİKMET KİMDİR?
Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya geldi. 35 yaşındaki iddialı yarışmacının medeni durumu bekar. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Tuğsuz'un sporla tanışması ilkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla başladı. Birçok yarışmada başarılar elde eden Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı.
Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporculara antrenörlük yaptı.