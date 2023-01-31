Survivor adasında olay var! Yarışmacı elindekini sunucuya fırlattı
Bu yıl reyting yarışında bir türlü bekleneni veremeyen Survivor yarışmasında sunucu Murat Ceylan ile ünlüler takımında yarışmacısı Aysu Keskin arasında gergin anlar yaşandı. Aysu elindeki objeyi Murat'a doğru fırlattı.
TV8 ekanlarında seyirciyle buluşan yarışma programı Survivor 2023'ün, dün akşam yayınlanan 13'üncü bölümüne ünlüler takımında yarışan Aysu Keskin ile programın sunucusu Murat Ceylan arasında yaşananlar damgasını vurdu.
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Ünlüler takımında yarışan Aysu Keskin, oyun bittikten sonra elindeki objeyi ileriye doğru fırlattı.
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Ancak Aysu Keskin'in fırlattığı obje Survivor yarışması sunucusu Murat Ceylan'a isabet etti.
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Keskin'in fırlattığı objenin yarışma sunucusu Murat Ceylan'a çarpması üzerine Ceylan oyun alanına gelerek "Aysu, bana mı attın bunu?" dedi.
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