Survivor adasında tepki çeken yarışma: Görüntüler izleyiciyi ayağa kaldırdı
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışma programının son bölüm fragmanındaki görüntüler izleyiciyi ayağa kaldırdı. Kırmızı Takım'dan Adem ve Mavi Takım'dan Yusuf'un kavgasını Acun Ilıcalı müdahale ederek ayırırken Elif Şadoğlu'nun baygınlık geçirdiği anlar izleyiciye şok etkisi yarattı.
Survivor 2025 sezonunda heyecan giderek artıyor. TV8 ekranlarında yayımlanan zorlu yarışmanın yeni fragmanındaki görüntüler büyük bir şok etkisi yarattı.
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Artık hiçbir bölümünde kavga ve tartışmaların eksik olmadığı Survivorun yeni bölüm fragmanında yer alan dokunulmazlık oyununun zorluğu izleyenlerin tepkisini çekti.
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Oyun sırasında erkek yarışmacıların çamurlu sudaki ölümcül güreşi ve Elif'in baygınlık geçirdiği anlara dair görüntüler eleştiri yağmuruna tutuldu.
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İşte izleyicininbüyük tepkisine yol açan o anlar...
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