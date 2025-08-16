Survivor adasını sessiz sedasız terk eden Hikmet Tuğsuz bakın nereden çıktı

Survivor adasından sessiz sedasız ayrılan Hikmet Tuğsuz'un İngiltere'ye gittiği ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hikmet Tuğsuz'un, "Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra'ya değerli kardeşim 'Koca Hüseyin'in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin'e hediye ediyorum" ifadelerini kullandığı görülmüştü. Hikmet Tuğsuz'dan bir açıklama daha geldi. 45 milyonluk villa dolandırıcılığı yaptığı iddialarına da cevap veren Hikmet 'Hakkımda dolandırıcılıktan ceza aldı, o yüzden yarışmayı bıraktı iddiaları doğru değil. Herhangi bir şekilde dolandırıcılıktan ceza alma gibi bir durumum yoktur, aksini ispatlayan olursa 10 milyon Türk lirası kimsesiz çocuklara bağışlayacağım.' diyerek silahla adam yaralama suçlamasına dair detayları paylaştı.