Survivor adasını sessiz sedasız terk eden Hikmet Tuğsuz bakın nereden çıktı
Hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle daha önce "Türkiye'ye dönme oyununu bilerek kaybettiği" iddia edilen Hikmet Tuğsuz'dan Survivor adasına apar topar sessiz sedasız veda etmesinin ardından Türkiye'ye dönmemişti, Tuğsuz'un şimdilerde Tayland'da olduğu pedikür yaptırırken çektirip sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflarla ortaya çıktı.
İlk kez katıldığı Survivor 2019 yarışmasında sakatlık nedeniyle yarışmadan diskalifiye olan Hikmet Tuğsuz, 2022 All Star kadrosunda da yer almıştı. Survivor 2025 kadrosuna da yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz hakkında iddianame hazırlanma sürecindeyken Dominik Cumhuriyeti'ne gittiği ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. Tuğsuz'un 27 Haziran 2016 yılında karıştığı iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası aldığı, cezasının onanmasının ardından da 31 Temmuz 2023'de cezaevine girdiği, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra da adli denetim serbestlik hükümlerinden faydalanmaya başladığı da öğrenilmişti.
Hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve 23 Kasım 2036'ya kadar cezası bulunan Hikmet Tuğsuz, cezaevinden çıktıktan sonra da dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarına karıştığı ortaya öğrenildi. Geçtiğimiz yıllarda da hapis cezasına çarptırılan ve kısa bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edilen Tuğsuz, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının ardından Survivor yarışmasına katılmıştı.
Ancak Survivor'un önceki akşamki bölümünde Hikmet Tuğsuz'un apar topar adaya ve yarışmaya veda ettiği hatta yarışmacı arkadaşlarıyla bir vedalaşmanın bile yaşanmayacağı ortaya çıkmıştı. Survivor'un sunucusu Murat Ceylan Hikmet'in yarışmayı terk ettiğini "'Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek. Vedalaşmaya gelemeyecek" ifadeleriyle duyurmuştu.
Survivor adasından sessiz sedasız ayrılan Hikmet Tuğsuz'un İngiltere'ye gittiği ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hikmet Tuğsuz'un, "Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra'ya değerli kardeşim 'Koca Hüseyin'in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin'e hediye ediyorum" ifadelerini kullandığı görülmüştü. Hikmet Tuğsuz'dan bir açıklama daha geldi. 45 milyonluk villa dolandırıcılığı yaptığı iddialarına da cevap veren Hikmet 'Hakkımda dolandırıcılıktan ceza aldı, o yüzden yarışmayı bıraktı iddiaları doğru değil. Herhangi bir şekilde dolandırıcılıktan ceza alma gibi bir durumum yoktur, aksini ispatlayan olursa 10 milyon Türk lirası kimsesiz çocuklara bağışlayacağım.' diyerek silahla adam yaralama suçlamasına dair detayları paylaştı.