Survivor afişindeki fotoğrafını beğenmeyen Sema Aydemir'den esprili paylaşımı

"MAYMUN GİBİ FOTOĞRAFIM ASILACAK"

Acun Medya tarafından çekilen fotoğrafını hiç beğenmediğini söyleyen Sema Aydemir, sosyal medya hesabından sitem etti. 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video yayınlayan Aydemir, "Moral bozmak yok. Maymun gibi fotoğrafım olsa da hatta kendim maymun gibi olsam da hiç umurumda değil. Hatta Türkiye'nin her yerinde boy boy o resmin asılacağını bilsem de moral bozmak yok" şeklinde konuştu.

Esprili kişiliğiyle tanınan Aydemir, daha sonra "Tekim ben, starım" diyerek kendisini tiye aldı.