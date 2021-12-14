Survivor afişindeki fotoğrafını beğenmeyen Sema Aydemir'den esprili paylaşımı
Survivor All Star 2022'de yarışacak isimler arasında yer alan Sema Aydemir, afişte kullanılan fotoğrafını beğenmediğini belirtti. Aydemir, ''Maymun gibi fotoğrafım Türkiye'nin her yerine asılacak'' diyerek esprili bir paylaşıma imza attı.
TV8'in patronu Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor All Star 2022 kadrosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takımda yarışacak olan yarışmacılardan Sema Aydemir, afişte kullanacak fotoğrafını beğenmeyince sessiz kalamadı.
"MAYMUN GİBİ FOTOĞRAFIM ASILACAK"
Acun Medya tarafından çekilen fotoğrafını hiç beğenmediğini söyleyen Sema Aydemir, sosyal medya hesabından sitem etti. 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video yayınlayan Aydemir, "Moral bozmak yok. Maymun gibi fotoğrafım olsa da hatta kendim maymun gibi olsam da hiç umurumda değil. Hatta Türkiye'nin her yerinde boy boy o resmin asılacağını bilsem de moral bozmak yok" şeklinde konuştu.
Esprili kişiliğiyle tanınan Aydemir, daha sonra "Tekim ben, starım" diyerek kendisini tiye aldı.
İşte Sema Aydemir'in beğenmediği fotoğraf
Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alacak isimler şu şekilde: