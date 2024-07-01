Survivor Aleyna Kalaycıoğlu pembe bikinisiyle tatil pozunu paylaştı

PEMBE BİKİNİSİYLE POZLAR VERDİ

Pembe bikinisiyle objektif karşısına geçen Kalaycıoğlu, bikinisinin üzerine ise gömlek giymeyi tercih etti. Tatilde enerji depolayan Survivor Aleyna, bu yaz sahne programları nedeniyle Bodrum ve Çeşme arasında mekik dokuyacağını söyledi.