Survivor Aleyna Kalaycıoğlu pembe bikinisiyle tatil pozunu paylaştı
Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan yarışmacılarından biri olanAleyna Kalaycıoğlu, tatil pozlarını paylaştı.
Ada konseyinde Nagihan Karadere'yle sert bir tartışma yaşayan, Yunus Emre Özden'le önce samimiyeti daha sonra küslüğü sosyal medyada çok konuşulan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, 'Survivor All Star' mücadelesi sonrası yaz sezonunu açtı.
PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Kalaycıoğlu'nun büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Ünlü güzelin paylaşımlarına ise binlerce beğeni ve yorum yağıyor.
SURVİVOR İLE ŞÖHRETİ YAKALADI
Şöhreti yakaladığı Survivor 2021 sonrası müzik kariyerine adım atan 26 yaşındaki güzel, fit hali dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak gittiği tatilden pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü güzel, neşeli halleriyle ve enerjisiyle hayran bıraktı.
PEMBE BİKİNİSİYLE POZLAR VERDİ
Pembe bikinisiyle objektif karşısına geçen Kalaycıoğlu, bikinisinin üzerine ise gömlek giymeyi tercih etti. Tatilde enerji depolayan Survivor Aleyna, bu yaz sahne programları nedeniyle Bodrum ve Çeşme arasında mekik dokuyacağını söyledi.