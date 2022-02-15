Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe Tunay güzelliği ile büyüledi
Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe Tunay'ın normal hayatına dair merak söz konusu oldu. Herkes Tunay'ın Instagram hesabında paylaştığı iddialı pozları konuşuyor.
Survivor All Star'ın başarılı yarışmacısı Aşkım Burçe, 2020'de Survivor'a katılmıştı.
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Survivor All Star 2022 sezonuna yedeklerden katılan Aşkım Burçe'nin normal hayatı merak konusu oldu.
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Henüz 22 yaşındaki Tunay,sosyal medyadan paylaştığı pozlarla gündem oluyor.
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Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nde sporcu olarak görev alıyor.
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