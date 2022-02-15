  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe Tunay güzelliği ile büyüledi

Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe Tunay güzelliği ile büyüledi

Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe Tunay'ın normal hayatına dair merak söz konusu oldu. Herkes Tunay'ın Instagram hesabında paylaştığı iddialı pozları konuşuyor.

Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe Tunay güzelliği ile büyüledi - Resim: 1

 Survivor All Star'ın başarılı yarışmacısı Aşkım Burçe, 2020'de Survivor'a katılmıştı.

1 / 26
Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe Tunay güzelliği ile büyüledi - Resim: 2

Survivor All Star 2022 sezonuna yedeklerden katılan Aşkım Burçe'nin normal hayatı merak konusu oldu.

2 / 26
Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe Tunay güzelliği ile büyüledi - Resim: 3

Henüz 22 yaşındaki Tunay,sosyal medyadan paylaştığı pozlarla gündem oluyor.

3 / 26
Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe Tunay güzelliği ile büyüledi - Resim: 4

Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nde sporcu olarak görev alıyor.

4 / 26