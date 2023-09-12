Survivor All Star'da 7'nci yarışmacı da belli oldu
Survivor All Star için geri sayım başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star kadrosunda yer alacak isimleri sosyal medya hesabından açıklamaya başladı.
Ekranların fenomen yarışma programı Survivor yeni sezonda All Star formatıyla izleyiciyle buluşacak. Bu sezon Survivor All Star'da SMS yerine performansa dayalı olacak. Survivor All Star kadrosu ise merak konusu oldu.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın ilk yarışmacısını sosyal medya hesabından duyurdu. Ilıcalı, Nihat Altınkaya'nın Survivor All Star kadrosunda yer alacağını açıkladı.
NİHAT ALTINKAYA
Instagram hesabından Nihat Altınkaya'nın fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, ''Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.
NAGİHAN KARADERE
Daha önce 3 kez Survivor'a katılan Nagihan Karadere de Survivor All Star kadrosuna katıldı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin bir kez daha Survivor'da mücadele edeceğini söyleyerek "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" dedi.