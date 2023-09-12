Survivor All Star'da 7'nci yarışmacı da belli oldu

NAGİHAN KARADERE

Daha önce 3 kez Survivor'a katılan Nagihan Karadere de Survivor All Star kadrosuna katıldı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin bir kez daha Survivor'da mücadele edeceğini söyleyerek "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" dedi.