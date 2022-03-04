Survivor All Star'da ''birleşme partisi'' yarışı
Survivor 2022 All Star'da yarışmacılar üç hafta sonraki birleşme partisine direkt olarak katılabilmek için parkura çıktı. Hızlandırılmış elemelerin başladığı ve her hafta iki yarışmacının adaya veda edeceği Survivor'da yarışmacılar, var güçleriyle mücadele etti. Yarışmanın sonunda kazanan dört yarışmacı ise direkt olarak birleşme partisine gidebilecek.
Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Acun Ilıcalı'nın hızlandırılmış eleme dönemine geçildiğini ve birleşme partisine kadar altı yarışmacının eleneceğini açıkladığı Survivor'da, yeni bir oyun oynandı. Survivor'da birleşme partisinde yer alacak olan 22 isim arasına kalmak isteyen yarışmacılar parkurda ter döktü.
Survivor'ın 3 Mart Perşembe ekrana gelen bölümündeki zorlu birleşme partisi oyunun ardından üst tura çıkanlar belli oldu.
Birleşme partisi için oynanan oyunda performansı yüksek olan beş isim seri başı oldu ve rakiplerini seçme şansını elde etti. Eşleşmenin ardından oynanan oyunda tur atlayan isimler belli oldu.
Kadınlarda Elif, Seda, Gizem, Ayşe ve Birsen, erkeklerde ise Adem, Atakan, Barış, Batuhan ve Parviz üst tura çıktı. Cuma günü oynanacak yarışmanın ardından bir sonraki tura kalan isimler belli olacak.