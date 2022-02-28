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  4. Survivor All Star'da eleme adayı da, sürgün adasına giden isim de belli oldu

Survivor All Star'da eleme adayı da, sürgün adasına giden isim de belli oldu

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Evrim'in ardından sürgün adasına giden 2. yarışmacı oldu.

Survivor All Star'da eleme adayı da, sürgün adasına giden isim de belli oldu - Resim: 1

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele etti.

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Survivor All Star'da eleme adayı da, sürgün adasına giden isim de belli oldu - Resim: 2

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti.

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Survivor All Star'da eleme adayı da, sürgün adasına giden isim de belli oldu - Resim: 3

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan ise gönüllüler takımı oldu.

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Survivor All Star'da eleme adayı da, sürgün adasına giden isim de belli oldu - Resim: 4

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik olmuştu.

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