Survivor All Star'da eleme adayı da, sürgün adasına giden isim de belli oldu
Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Evrim'in ardından sürgün adasına giden 2. yarışmacı oldu.
Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu bir parkurda eleme adayı olmamak ve takımlarından birini sürgün kampına göndermemek için mücadele etti.
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Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti.
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Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan ise gönüllüler takımı oldu.
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Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik olmuştu.
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