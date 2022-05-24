Survivor All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu
Dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşanan Survivor All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu.
Survivor 2022 All Star'da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlığını gönüllüler takımı kazanmayı başardı.
1 / 5
Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlığını gönüllüler takımı kazanmayı başardı.
Survivor'da bu hafta ilk iki eleme adayı Berkan ve Ayşe olmuştu. Üçüncü dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti.
2 / 5
Oylamada adı en fazla yazılan isim olan Hikmet 3. eleme adayı oldu.
3 / 5
Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında ise eleme adayı olarak Sude'nin ismi belirlendi.
4 / 5