Survivor All Star'da talihsiz kaza! Doktor ''Oynayamazsın'' deyince çılgına döndü
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın yeni bölümünde Hikmet Tuğsuz talihsiz bir kaza geçiriyor. Oyun esnasında parkur makarasının kopması sonucu yaralanan Hikmet Tuğsuz, kanlar içinde kalıyor.
TV8 Survivor 2022 All Star yeni bölümde bir kaza yaşandı. Survivor Hikmet Tuğsuz yarışmada parkurda kopan bir makaranın azizliğine uğradı ve izleyicileri şoke eden bir kaza geçirdi! Survivor Hikmet Tuğsuz asıldığı zipline parkurunda makaraya asıldı ve parkurdaki makara ipiyle beraber koparak Hikmet'in kaşını yardı. Hikmet'e müdahale eden doktor ''Bu şekilde yarışamazsın'' deyince kıyamet koptu.
Her yıl izlenme rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonuyla Tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 15 Ocak Cumartesi akşamı Tv8'de başlayan Survivor 2022 All Star'da daha önce görülmemiş zorlukta parkurlar izleyiciyi ve yarışmacıları şaşırtırken kazalar da kaçınılmaz oldu.
15 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Survivor All Star 2022 yarışmasının 3. bölümünde parkurda kopan makara gönüllüler takımından Hikmet'in kaşına çarptı.
Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda makaradan suya atladı.