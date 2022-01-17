Survivor All Star'da talihsiz kaza! Doktor ''Oynayamazsın'' deyince çılgına döndü

TV8 Survivor 2022 All Star yeni bölümde bir kaza yaşandı. Survivor Hikmet Tuğsuz yarışmada parkurda kopan bir makaranın azizliğine uğradı ve izleyicileri şoke eden bir kaza geçirdi! Survivor Hikmet Tuğsuz asıldığı zipline parkurunda makaraya asıldı ve parkurdaki makara ipiyle beraber koparak Hikmet'in kaşını yardı. Hikmet'e müdahale eden doktor ''Bu şekilde yarışamazsın'' deyince kıyamet koptu.