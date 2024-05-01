Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı? Sevgilisine tokat atmış

tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de bir gece kulübünde erkek arkadaşı Muhammet Zeyit G. bir kadın ile samimi olduğu bilgisini alan Yanaç soluğu gece kulübünde aldı.