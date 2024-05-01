Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı? Sevgilisine tokat atmış
Milli sporcu ve bir dönem Survivor'da yarışmacı olan Aycan Yanaç'ın sevgilisi tarafından ihanete uğradığı iddia edildi.
Milli sporcu ve bir dönem Survivor'da yarışmacı olan Aycan Yanaç sevgilisi Muhammed Zeyit Günay tarafından ihanete uğradı. Yanaç, sevgilisini yakalayınca tokat attı.
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tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de bir gece kulübünde erkek arkadaşı Muhammet Zeyit G. bir kadın ile samimi olduğu bilgisini alan Yanaç soluğu gece kulübünde aldı.
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SEVGİLİSİNE TOKAT ATTI
Kulüpte sevgilisini başka bir kadın ile yakalayan Yanaç, Muhammed Zeyit G.'a tokat attı. Yanaç bu hareketi sonrası G.'ın "Bunu atın"' demesi üzerine güvenlikler tarafından dışarı atıldı.
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Nişantaşı’nda olay sorulunca Yanaç, "Siz nerden biliyorsunuz?" dedi.
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