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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı? Sevgilisine tokat atmış

Milli sporcu ve bir dönem Survivor'da yarışmacı olan Aycan Yanaç'ın sevgilisi tarafından ihanete uğradığı iddia edildi.

Kaynak: TV100
Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı? Sevgilisine tokat atmış - Resim: 1

Milli sporcu ve bir dönem Survivor'da yarışmacı olan Aycan Yanaç sevgilisi Muhammed Zeyit Günay tarafından ihanete uğradı. Yanaç, sevgilisini yakalayınca tokat attı.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı? Sevgilisine tokat atmış - Resim: 2

tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de bir gece kulübünde erkek arkadaşı Muhammet Zeyit G. bir kadın ile samimi olduğu bilgisini alan Yanaç soluğu gece kulübünde aldı.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı? Sevgilisine tokat atmış - Resim: 3

SEVGİLİSİNE TOKAT ATTI
Kulüpte sevgilisini başka bir kadın ile yakalayan Yanaç, Muhammed Zeyit G.'a tokat attı. Yanaç bu hareketi sonrası G.'ın "Bunu atın"' demesi üzerine güvenlikler tarafından dışarı atıldı.

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Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı? Sevgilisine tokat atmış - Resim: 4

Nişantaşı’nda olay sorulunca Yanaç, "Siz nerden biliyorsunuz?" dedi.

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