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  3. 06 Haziran 2020 12:19

Survivor Aycan'dan 4 ay sonra ilk paylaşım

Survivor'da yarışan Aycan Yanaç, adaya veda ettikten sonra ilk kez paylaşım yaptı. Milli futbolcu, 4 ay sonra sosyal medyada takipçilerine seslendi.

Survivor Aycan'dan 4 ay sonra ilk paylaşım

Survivor’da 95. bölümde 4 dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler, tüm takım olarak konseye gitmiş ve adaya veda eden isim milli futbolcu Aycan Yanaç olmuştu.

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Survivor Aycan'dan 4 ay sonra ilk paylaşım

SMS oylamasında en az oyu alarak elenen Aycan Yanaç, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük ilgi görmüş ve kendisine destek çıkılmıştı.

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Survivor Aycan'dan 4 ay sonra ilk paylaşım

Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.

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Survivor Aycan'dan 4 ay sonra ilk paylaşım

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, bu sözler üzerine, "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesaj göndermişti.

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