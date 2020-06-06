Survivor Aycan'dan 4 ay sonra ilk paylaşım
Survivor'da yarışan Aycan Yanaç, adaya veda ettikten sonra ilk kez paylaşım yaptı. Milli futbolcu, 4 ay sonra sosyal medyada takipçilerine seslendi.
Survivor’da 95. bölümde 4 dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler, tüm takım olarak konseye gitmiş ve adaya veda eden isim milli futbolcu Aycan Yanaç olmuştu.
SMS oylamasında en az oyu alarak elenen Aycan Yanaç, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük ilgi görmüş ve kendisine destek çıkılmıştı.
Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.