Survivor Aycan'dan 4 ay sonra ilk paylaşım

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, bu sözler üzerine, "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesaj göndermişti.

