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  3. 27 Mayıs 2020 11:07

Survivor Aycan'ın gözyaşları

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2020'de adım adım finale yaklaşılırken, tüm enerjilerini parkurda harcayan yarışmacılarda yorgunluk belirtileri iyice göze çarpmaya başladı.

Survivor Aycan'ın gözyaşları

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de son dönemde performansında düşüş yaşayan Aycan Yanaç, iletişim ödülü oyunu sırasında takım arkadaşıyla gerginlik yaşadı.

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Survivor Aycan'ın gözyaşları

Ünlüler adına mücadele eden Aycan Yanaç, kaybettiği oyun sonrası kendisine "Oynamamazlık olur mu? Saçmalama, hadi gel" diyen takım arkadaşı Sercan Yıldırım'a isyan etti.

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Survivor Aycan'ın gözyaşları

Oyun sonrasında ağlamaya başlayan Aycan, “Bıktım hep alttan almaktan bir kere de ben oynamak istemeyeyim, bir kere de ben 'çıkmayacağım' diyeyim" karşılığını verdi.

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Survivor Aycan'ın gözyaşları

Kaybettiği yarış ardından takım arkadaşı Elif'le konuşan Aycan, “Yetti, olmuyor artık. Hayır, ben bir daha çıkmayacağım. Olmuyor, yeter bıktım artık. Kötü olduğumu kabul ediyorum. Bitti, demek ki buraya kadarmış” ifadelerini kullandı.

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