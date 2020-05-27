Survivor Aycan'ın gözyaşları
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2020'de adım adım finale yaklaşılırken, tüm enerjilerini parkurda harcayan yarışmacılarda yorgunluk belirtileri iyice göze çarpmaya başladı.
'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de son dönemde performansında düşüş yaşayan Aycan Yanaç, iletişim ödülü oyunu sırasında takım arkadaşıyla gerginlik yaşadı.
Ünlüler adına mücadele eden Aycan Yanaç, kaybettiği oyun sonrası kendisine "Oynamamazlık olur mu? Saçmalama, hadi gel" diyen takım arkadaşı Sercan Yıldırım'a isyan etti.
Oyun sonrasında ağlamaya başlayan Aycan, “Bıktım hep alttan almaktan bir kere de ben oynamak istemeyeyim, bir kere de ben 'çıkmayacağım' diyeyim" karşılığını verdi.