Survivor Ayşıl cesur pozlarıyla akılları aldı: Takipçi sayısı 10 kat arttı
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star 2022 sezonuna yedeklerden katıldıktan sonra adaya veda eden Ayşıl Özaslan, cesur pozlarıyla sosyal medya hesabı Instagram'da takipçi sayısını adeta 10'a katladı.
Survivor All Star Ünlüler takımı yedek yarışmacıları arasında yer alan Ayşıl Özaslan, sosyal medyayı salladı.
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1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayşıl Özaslan, yarışmaya dahil olur olmaz sürgün adasına gönderildi.
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2007 yılında ekrana gelen Survivor “Aslanlar – Kanaryalar” sezonunda yarışan Ayşıl, 24 kişiden ilk ikiye kaldı.
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Almanca, Rusça, İngilizce olmak üzere 4 dil bilen Ayşıl'ın katılmadığı yarışma kalmamış.
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