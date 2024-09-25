Survivor Batuhan'dan kötü haber: Apar topar ameliyata alındı
Survivor yarışmasının yakışıklılarından ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya hastane odasından yaptığı açıklamada acil bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.
Henüz 11 yaşındayken Aşk-ı Memnu dizisinde 'Bülent Ziyagil' karakteri ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Batuhan Karacakaya, kariyerine Survivor'daki performansıyla devam etti.
Yarışmada finale kadar yükselmeyi başaran Karacakaya, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.
Karacakaya, sosyal medya hesabından hastane odasında çektiği bir videoyla ameliyat olduğunu açıkladı.
“Bileğimde şiddetli ağrılar vardı” diyen Karacakaya, doktorların acil ameliyat önerdiğini belirtti. Yaptığı açıklamada, “Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbestçe hareket ediyormuş. Bu da aşırı ağrıya neden oluyormuş. Ancak Survivor adasında kaptığım bir hastalık nedeniyle ameliyatım ertelenmişti, kortizon tedavisi görüyordum. Şimdi ameliyatımı oldum, her şey yolunda” dedi.