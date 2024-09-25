Survivor Batuhan'dan kötü haber: Apar topar ameliyata alındı

“Bileğimde şiddetli ağrılar vardı” diyen Karacakaya, doktorların acil ameliyat önerdiğini belirtti. Yaptığı açıklamada, “Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbestçe hareket ediyormuş. Bu da aşırı ağrıya neden oluyormuş. Ancak Survivor adasında kaptığım bir hastalık nedeniyle ameliyatım ertelenmişti, kortizon tedavisi görüyordum. Şimdi ameliyatımı oldum, her şey yolunda” dedi.