Survivor Bayhan'n sırrını MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya açıkladı
Şimdilerde TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da ter döken ünlü şarkıcı Bayhan'ın asıl mesleği herkesi şaşırttı.
TV8 ekranlarının bir ekran klasiği haline dönüşen yarışma programı Survivor'da bu senenin adı ilk açıklanan ünlüsü olan ve ve her bölüme damgasını vuran Bayhan ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi.
Son olarak Survivor adasında yemek yaparken 3 kiloluk pirinci tek seferde pişirdiği diğer yarışmacıların tepkisini çeken Bayhan'ın asıl mesleği ortaya çıktı.
Bayhan, tepkilerin ardından ''Kaliteli yaşamak bir sanattır. Lüksten bahsetmiyorum. Yokluk içinde olabiliriz ama varlık içinde yokluk çekmeye gerek yok'' demişti.
Türkiye'nin 2003 yılında katıldığı Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasıyla tanıdığı Bayhan meğer eski bir aşçıymış...
