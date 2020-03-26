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  3. 26 Mart 2020 13:29

Survivor Berna Canbeldek'ten karantina pozu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasında iki kez mücadele eden Berna Canbeldek, corona virüs tedbirleri kapsamında karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Survivor Berna Canbeldek'ten karantina pozu

Tüm dünyayı etkileyen, ülkemizde de ölümlere neden olan corona virüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrıları devam ediyor. Hem virüse yakalanmamak hem de taşıyıcı olup hastalığı bulaştırmamak için ünlü isimler de kendilerini karantinaya almış durumda.

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Survivor Berna Canbeldek'ten karantina pozu

Eve kapanan Survivor'ın eski yarışmacılardan Berna Canbeldek, sosyal medya paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başardı.

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Survivor Berna Canbeldek'ten karantina pozu

Berna Canbeldek, Instagram hesabından yayınladığı pozlara, "Ev, eğitim, güneş, kahve, doğa yürüyüşü, yine evde, banyo, film, Netflix. Tekrar tekrar, ya sen?" notunu düştü.

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Survivor Berna Canbeldek'ten karantina pozu

Berna Canbeldek, 'karantina', 'evde kal', 'umut' ve 'güvende kal' etiketlerini kullandı.

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