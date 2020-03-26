Survivor Berna Canbeldek'ten karantina pozu

Tüm dünyayı etkileyen, ülkemizde de ölümlere neden olan corona virüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrıları devam ediyor. Hem virüse yakalanmamak hem de taşıyıcı olup hastalığı bulaştırmamak için ünlü isimler de kendilerini karantinaya almış durumda.

