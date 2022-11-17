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Survivor Berna Keklikler, kasık dövmesini gösterdi, sosyal medya yıkıldı

Survivor'da her hareketiyle olay olan Berna Keklikler, kasığına yaptırdığı dövmeyi takipçileriyle paylaştı.

Survivor Berna Keklikler, kasık dövmesini gösterdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 1

2017 ve 2022 sezonlarında katıldığı Survivor ile adından söz ettiren tescilli güzel Berna Keklikler, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlara hız kesmeden devam ediyor.  

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Survivor Berna Keklikler, kasık dövmesini gösterdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 2

Berna Keklikler, son olarak kasığındaki dövmeyle dikkatleri üzerine çekti.

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Survivor Berna Keklikler, kasık dövmesini gösterdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 3

Survivor'daki agresif tavırlarıyla akıllara kazınan Berna Keklikler, önce yatak odasından poz paylaştı, sonra kasığındaki dövmeyi takipçilerine gösterdi.

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Survivor Berna Keklikler, kasık dövmesini gösterdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 4

Dövmeleri hakkında konuşan Berna Keklikler, paylaşımına ''Hayatım, hislerim ve hedeflerim içinde gizlidir'' notunu düştü.

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