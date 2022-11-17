Survivor Berna Keklikler, kasık dövmesini gösterdi, sosyal medya yıkıldı
Survivor'da her hareketiyle olay olan Berna Keklikler, kasığına yaptırdığı dövmeyi takipçileriyle paylaştı.
2017 ve 2022 sezonlarında katıldığı Survivor ile adından söz ettiren tescilli güzel Berna Keklikler, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlara hız kesmeden devam ediyor.
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Berna Keklikler, son olarak kasığındaki dövmeyle dikkatleri üzerine çekti.
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Survivor'daki agresif tavırlarıyla akıllara kazınan Berna Keklikler, önce yatak odasından poz paylaştı, sonra kasığındaki dövmeyi takipçilerine gösterdi.
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Dövmeleri hakkında konuşan Berna Keklikler, paylaşımına ''Hayatım, hislerim ve hedeflerim içinde gizlidir'' notunu düştü.
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