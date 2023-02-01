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  4. Survivor Berna Keklikler küvette poz verdi

Survivor Berna Keklikler küvette poz verdi

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berna Keklikler, sosyal medya hesabından küvette çekildiği pozlarını paylaştı.

Survivor Berna Keklikler küvette poz verdi - Resim: 1

Survivor'da yarıştığı dönemde dikkat çeken Berna Keklikler, AllStar'a da katılmıştı.

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Survivor Berna Keklikler küvette poz verdi - Resim: 2

İlk katıldığı yıldan daha başarılı olan Berna Keklikler güzelliği ile de dikkat çekmişti.

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Survivor Berna Keklikler küvette poz verdi - Resim: 3

Berna Keklikler yarışmadan sonra estetik ameliyatlar geçirdiği de iddia edilmişti.

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Survivor Berna Keklikler küvette poz verdi - Resim: 4

Sosyal medyada fenomen haline gelen Keklikler yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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