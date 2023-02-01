Survivor Berna Keklikler küvette poz verdi
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berna Keklikler, sosyal medya hesabından küvette çekildiği pozlarını paylaştı.
Survivor'da yarıştığı dönemde dikkat çeken Berna Keklikler, AllStar'a da katılmıştı.
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İlk katıldığı yıldan daha başarılı olan Berna Keklikler güzelliği ile de dikkat çekmişti.
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Berna Keklikler yarışmadan sonra estetik ameliyatlar geçirdiği de iddia edilmişti.
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Sosyal medyada fenomen haline gelen Keklikler yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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