Survivor Berna'nın çıplak pozları sosyal medyayı salladı
'Survivor 2014'ten diskalifiye edilen, sakatlandığı için 'Survivor 2018'e veda eden Berna Canbeldek pozları ile gündeme geldi.
TV8'de yayınlanan Survivor, bu sezon 'ünlüler gönüllüler' formatında gerçekleşiyor. 'All Star 2012' heyecanı devam ederken, sevilen yarışmada geçtiğimiz yıllarda mücadele eden isimler de gündeme geliyor.
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Bu yarışmacılardan biri de Berna Calbeldek oldu. İddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Survivor'ın eski yıldızı, 155 bin takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Berna'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi.
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Bazı takipçileri tarafından 33 yaşındaki Canbeldek'in estetikli inanılmaz değişimi ortalığı yıktı.
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